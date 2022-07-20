中國研發晶片熱潮未減 字節跳動進軍半導體業

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國自主研發晶片熱潮未減，又一家科技巨頭將加入戰場。短影音平台抖音的母公司字節跳動證實將投入晶片研發，自研晶片將在內部使用，不會對外銷售。

自研晶片成近年中國科技企業的流行趨勢，各個科技巨頭先後招兵買馬，爭先恐後進入這個領域。

據科技新媒體芯智訊、新浪財經，字節跳動透過發言人證實正計畫自主設計晶片，主要原因是無法找到能夠滿足需求的供應商，因此將針對特定用途設計自用晶片。

字節跳動發言人表示，自研晶片將會專門針對公司涉足的多個業務領域做量身訂製，包括影音平台、資訊和娛樂應用等，不會販售給其他公司。

報導提到，雖然字節跳動正式進軍半導體業的動作較百度和阿里巴巴等企業慢，但從去年起就已經開始布局，在各大求職平台上已發布數10個與半導體相關的職缺，上班的地點則在上海、北京等地。相關的人才招募到目前為止都沒有停止。

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報導分析，字節跳動進軍半導體設計領域顯示兩大趨勢，一方面是企業對專業用途的晶片越來越重視，另一方面表明中國越來越重視晶片等基礎技術的發展。對企業而言，自主研發晶片也可滿足內部的特定需求，藉此代替一次性外部採購。

整體而言，投入晶片研發市場的競爭之中，一方面可以減輕對供應商的依賴，另一方面是藉由自行研發晶片降低成本。然而，報導也提到，這些企業投入自主研發領域，仍需要與晶片代工企業合作，才能生產晶片。（編輯：陳沛冰）1110720