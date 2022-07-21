中國本土疫情擴及21省78市 官方：影響較為局限

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（中央社台北21日電）中國COVID-19本土疫情迄今擴及21個省份、78個地級市。疾控官員今天說，目前呈現多點散發、多地頻發的態勢，各地在發生本土疫情後均能在較短的時間內有效控制，「疫情影響較為局限」。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制21日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒說，當前全球疫情仍處於高位，日新增確診病例多次突破100萬例，Omicron BA.5已經成為全球主要流行株，中國外防輸入壓力不斷增大。

他說，近期，中國多地報告了本土聚集性疫情，存在多條傳播鏈，疫情防控形勢嚴峻複雜。國務院聯防聯控機制綜合組已向相關省份派出工作組，指導地方以最短時間、最小成本控制疫情。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，7月以來，中國的疫情總體上處於低水平波動狀態，近期少數地區疫情有所反彈，呈現多點散發、多地頻發的態勢，單日報告的本土感染者數有所增加。近一週，疫情波及21個省份78個地市，其中7個省份報告的感染者數超過百例。甘肅蘭州、廣西北海、河南駐馬店疫情仍然處於進展階段，社會面傳播風險較大。

不過他說，總體上，各地在發生本土疫情後均能在較短的時間內有效控制，「疫情影響較為局限」，各地疫情應對處置能力和效率已得到進一步提升。

賀青華說，全球疫情出現反彈，暑期國內人員流動量加大，各地發生本土疫情的風險有所增加，全國疫情防控形勢依然嚴峻複雜。各地要繼續嚴格按照「新冠肺炎防控方案（第九版）」的有關要求，堅持科學、精準、高效的防控原則，全鏈條落實好外防輸入的各項措施，不斷提高常態化防控情況下疫情監測的敏感性。發生疫情後，措施要堅決果斷，堅持以快制快，力爭用最短時間將疫情控制在最小範圍，堅決防止出現規模性疫情。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110721