外資銀行首例 匯豐允許在中投資公司設立黨支部

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（中央社台北21日電）匯豐銀行成為第一家允許在中國投資子公司設立共產黨委員會的外資銀行，這也凸顯了這家銀行遊走於北京和西方間的緊張局勢。

英國金融時報（Financial Times）21日報導，匯豐前海證券的主要控股股東為匯豐銀行，其於近期成立了一個中共委員會，為外資銀行首例。匯豐銀行對此消息拒絕評論。

報導指出，根據消息人士透露，匯豐前海證券成立中共委員會一舉，這是匯豐銀行將其在這家合資企業中股份占比從4月份51%提高到90%後所做的。

中國公司法要求企業成立黨組織，但未在外資金融集團中廣泛實施。這個委員會大多會由3名或以上同為中共黨員的員工組成，目的是發揮工會效果，另也是黨代表被安置在公司高層的手段。

匯豐銀行這個舉動恐將迫使其他外資銀行效仿。機構資深人士指出，過去兩年有些外資金融機構一直在研究是否需要這樣做。

一名知情人士說，匯豐銀行正在加強其與專制政府的連結，專制政府顯然對於涉足私營公司有看法。在中國、西方的地緣衝突不斷升級下，匯豐銀行受到的影響很大，其總部設於倫敦，幾乎所有利潤來自香港，計劃在中國大幅擴張。

據多名知情人士透露，匯豐銀行、高盛、摩根大通、瑞士信貸、摩根士丹利、瑞銀和德意志銀行等7家跨國銀行控制中國的投資銀行業務，截至目前為止，只有匯豐銀行為其投資公司成立了中共委員會；其他銀行拒絕評論這件事。

匯豐銀行拒絕對這件事發表評論。匯豐銀行關係密切人士則說，該行黨委不會像中國國有企業那樣擔任管理角色。

有些人指出，美國銀行的高管們特別擔心，戰略決策和客戶數據被暴露給中共的可能性。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110721