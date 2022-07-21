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上海克莉絲汀駁財務問題傳言 稱8月1日恢復營業

2022/7/21 23:05
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（中央社記者吳柏緯上海21日電）傳出財務問題的上海知名老牌連鎖麵包店克莉絲汀，今天發布告知書稱，近日相關負面消息部分內容「失實」，目前已著手復工的各項準備工作，所有門市將於8月1日對外營業。

綜合上海多家媒體報導，克莉絲汀近日傳出疑似經營異常，上海多數門市並未隨著解封而恢復營業，至今仍大門深鎖。克莉絲汀不但積欠房租與員工薪資，不少消費者表示購買的預付卡無法兌付，客服電話也沒人接聽。

沉寂數日後，克莉絲汀21日在官方網站發布告知書對外說明。

克莉絲汀表示，2020年以來的COVID-19疫情對營運帶來沉重打擊，2022年上海的疫情更是讓其經營發展一度陷入停滯。然而即便如此，仍頑強地不斷調整，嘗試「重新出發」。

告知書稱，近日針對克莉絲汀的負面新聞，部分內容明顯失實，克莉絲汀已著手工廠復工的各項準備工作，所有門市將於8月1日對外營業。

針對外界關注的預付卡使用與兌換方式，克莉絲汀在告知書中承諾，因疫情停業期間到期的卡券，等到門市恢復經營後仍可消費。

據報導，因為不少消費者手上的預付卡無法兌換，上海預付卡服務平台已將克莉絲汀列入預警名單。

上海單用途預付卡服務平台已將上海克莉絲汀食品有限公司的商務信用評價評為「D級」，因為「未準確傳送發卡訊息或報送經營訊息」而登上警示名單。（編輯：楊昇儒）1110721

克莉絲汀
積欠薪資房租 上海台資麵包店克莉絲汀傳財務問題
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