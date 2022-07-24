匯豐深圳公司設黨委 學者：強逼外資內資化開端

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（中央社台北24日電）英國媒體報導匯豐控股允許在深圳前海的子公司設立中共黨委，學者分析匯豐願意配合設立之舉，開啟了中共強逼外資內資化的第一步。

英國金融時報（Financial Times）21日報導，匯豐前海證券的主要控股股東為匯豐銀行，近期成立了一個中共委員會，成為第一家允許在中國投資子公司設立共產黨委員會的外資銀行。

根據港媒明報報導，匯豐回覆表示，在中國經營的私人企業，中共黨員員工設立基層黨組織是普遍情況，不影響該公司的業務方針和日常營運。

自由亞洲電台22日報導，目前高盛、瑞信和摩根士丹利等在中國有經營投行的公司，只有匯豐控股開設黨委。報導另引述外資銀行的主管表示，公司與中國證監有共識不需要設立黨委，之前在這方面也沒有受到壓力，但如今擔心在匯豐設立黨委後，相關壓力會增加。

中國經濟學者司令受訪表示，中共慣用手法是透過在機構設立黨委去控制，包括人事任免等，因此匯豐前海子公司未來經營策略調整前需事先與黨委溝通，黨委變成了太上皇的角色。以往董事會自己可以決定的事，以後被迫要與黨委協商，是將外資內資化的一個標誌性開端。

司令說，外資以後在經濟上可以自主作決策的空間，可能會進一步被壓縮。

另一位經濟評論員利世民受訪分析，匯豐控股在前海的子公司是與深圳市政府控制的機構合資，公司必須完全符合中國政府法例有關。但這種願意妥協的做法，也反映出他們已選擇了中國市場。

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利世民表示，如果在20、30年前，相信匯豐會用另外一個方法處理，應會把這間子公司賣給深圳市政府，說如果有這樣的要求（設立黨委）就不如不做這生意，把匯豐的中立地位保存下來。但現在看來，匯豐覺得他們與中國關係密切的價值會更大。所以他們已選擇了中國。

此外，美國之音23日訪問紐約律師郭榮鏗，表示中國透過在公司中建立黨組織來增加對這些金融機構的控制和影響，一開始只是觀察和默默地收集這些金融機構內部的數據，但隨著這些公司更深入地進入中國金融市場，黨組織將增強其影響力和控制力，並最終接管決策權。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110724