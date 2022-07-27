救爛尾樓 河南鄭州提4模式

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（中央社台北27日電）中國爛尾樓風暴未歇，河南鄭州召集8家房地產企業開會，提出4種救房企模式，各種方式都可看出官方明顯介入，包含「政府平台公司接收」選項。

據陸媒財聯社報導，鄭州市政府相關部門日前召集8家房企舉行在鄭項目情況彙報會。

8家房企分別為建業、鑫苑、世茂、康橋、綠地、正商、融創、瀚海。

會議主要內容為結合「鄭州市房地產良性循環發展相關模式和建議」文件，彙報8家房企紓困項目開發模式。

報導指出，項目紓困模式分為4種。

第一種是「棚改統貸統還」模式，由政府平台公司接收，後期政府主導；其次，資產大於負債的，可選擇「收並購」模式，由政府組織國央企、金融機構對接，解決企業現金流問題。

第三，資不抵債的，可採用「破產重組」模式，由政府組織破產重組，以保證項目交付；最後，銷售不暢、建設資金困難的，可選擇「保障性租賃住房」模式，由政府組織專項建設貸款。

據報導，當中融創集團已向當地政府提出申請上述第一種模式，即「棚改統籌統還」模式。

中國爛尾樓停貸風暴未平，北京喊話要「保交樓」。河南鄭州此前已出手，擬成立地產紓困基金，參與問題建案盤活工作。

中國房地產業協會26日邀集開發商、金融業者在杭州舉行紓困洽談，但與會人士說，「房企紓困，涉及面廣、過程複雜，試圖透過一場會議解決問題很不現實」。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110727