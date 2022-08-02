裴洛西抵台 中國外交部：美台升級的重大挑釁

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（中央社台北2日電）美國眾議院議長裴洛西抵達台灣不久，中國外交部發布聲明，指裴洛西以任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方將採一切必要措施，後果須由美方與「台獨勢力」負責。

在裴洛西抵達台灣僅10分鐘，中共官媒新華社發布了「中華人民共和國外交部聲明」，針對裴洛西訪台作出表示，中方並在聲明中以一貫稱之的「竄訪」為名稱呼這次的訪問。

中國外交部聲稱，裴洛西訪問台灣嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

中國外交部稱，1979年，美方在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。

中國外交部表示，美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，「不與中國台灣地區進行任何官方往來」。

中國外交部指出，「中方歷來反對美國國會議員竄訪中國台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止」。裴洛西是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。

中國外交部指出，台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，「根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀」。

中國外交部宣稱，「台灣當局一再『倚美謀獨』，拒不承認『九二共識』，大搞『去中國化』，推行『漸進式台獨』。而美方企圖搞『以台制華』，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為『台獨』分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚」。

中國外交部也宣稱，「針對美國會眾議長竄訪中國臺灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和『台獨』分裂勢力負責」。

中國外交部稱，中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏。台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

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中國外交部表示，中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘行政專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。隨後，新華社發布了中國外交部的聲明。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110802