不滿G7外長聲明 中國外交部召見多國駐中大使

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中國外交部5日表示，已經就G7外長的涉台聲明召見相關國家駐中大使，提出嚴正交涉。新聞稿以中國外交部副部長鄧勵（圖）的名義發布。（圖取自中國外交部網頁www.mfa.gov.cn）

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）七大工業國集團（G7）外長發表聲明關切台海局勢，並提及對台海和平穩定的承諾。中國外交部稱此舉干涉中國內政、公然政治挑釁，已緊急召見相關國家駐中大使，提出嚴正交涉。

中國外交部今天上午接連發布兩篇新聞稿，表示已經就G7外長的涉台聲明召見日本駐中大使垂秀夫、相關歐洲國家和歐盟駐中大使提出嚴正交涉。這兩份新聞稿以中國外交部副部長鄧勵的名義發布。

鄧勵表示，這份涉台消極聲明歪曲事實、顛倒黑白的行徑完全是肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，性質極其惡劣，中方對此堅決反對。

鄧勵說，裴洛西「竄訪台灣」是赤裸裸的政治操弄，是公然嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方當然要毫不猶豫做出堅決回擊。

鄧勵批評，歐方不僅沒有對美方煽動分裂中國、加劇台海局勢緊張、以台制華的行為予以勸阻和譴責，還在聲明中妄稱「將在適用時遵守一個中國政策」，嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。

他強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國和各國交往的政治基礎，是絕不可逾越的紅線和底線。「和中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。」

此外，鄧勵向垂秀夫強調，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。

他說，中方強烈敦促日方恪守「中日四個政治文件原則」和在台灣問題上所作政治承諾，停止干涉中國內政，慎重妥善處理涉台問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。（編輯：陳沛冰）1110805