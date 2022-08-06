中國未經濟報復美國 分析：避免20大前加劇對立

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（中央社台北6日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，中國對台灣祭出多項進口禁令。分析指出，迄今中國的經濟報復行動只針對台灣，對美國沒實質影響，因為中共在20大將召開的關鍵時期，要避免加深與美國對立。

裴洛西（Nancy Pelosi）抵台前，中國已暫停100多家台灣食品企業產品進口；裴洛西離台當天，中國又公布暫停對台灣出口天然砂，及暫停輸入台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、冷凍竹莢魚等。

雖然中方多次譴責裴洛西「竄台」，是嚴重干涉中國內政，但中國外交部昨天公布對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，卻沒有說明具體制裁內容。

美國之音6日報導，分析人士普遍注意到，中國政府雖然措詞強硬指責美國及裴洛西，卻把經濟制裁措施對向台灣，目前尚未對美國祭出實質性的經濟報復行動。

報導引述美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，受中國進口禁令影響，台灣業者面臨壓力的同時，可能已習以為常。

韓儒伯說：「中國的反應總是針對台灣，脅迫台灣公民。中國說美國將承擔後果，但我們仍然不知道這後果是什麼。」

他形容，這是中國非常典型的應對方式，中國通常會懲罰台灣，而不一定限制向美國提供商品和服務，或採取某種損害美國利益的行動。

韓儒伯認為，中國最高領導層在作出一系列對台懲罰舉動後，將很快偃旗息鼓，不會讓緊張關係進一步升級，以免干擾中共20大的召開。

「他（習近平）現在必須冷靜，他已經表明了自己的觀點了…然後他必須把注意力集中在（20大）會議上。他不希望會議期間台灣海峽危機惡化。他必須全神貫注地確保自己的終身制。」韓儒伯說。

報導引述美國紐澤西拉馬波學院（Ramapo College of New Jersey）政治學副教授陳鼎表示，中國不敢加劇與美國的緊張關係，也是出自自身利益考慮。

他認為，即使中國對美發出恫嚇的言辭或敵對情緒，但中國政府仍希望約束這種反美主義，不希望它過度升級。「因為對於中國來說，保持與美國的穩定關係仍然非常重要，特別是今年要召開可能讓習近平主席進入第3個任期的20大…所以不要過度攪擾，避免擾亂美中關係仍然很重要。」

報導同時強調，半導體是台灣出口經濟重點之一，總統蔡英文3日宴請裴洛西，台積電董事長劉德音以及和碩副董事長程建中都是座上賓之一。而迄今，中國祭出對台灣的經濟手段，沒有觸及半導體。

投資專家任麗倩認為，穩定的半導體產業符合美中台的共同利益，從類別來看，中國此輪對台的經濟手段還算比較克制。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110806