學者：中美之爭轉進台灣要不要成為中國一部份

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（中央社台北10日電）中國學者劉亞偉撰文分析美中台關係指出，問題的焦點已不是台灣「是不是」中國的一部分，而是台灣「要不要」成為中國的一部分，以及美國如何保證這個過程必須是「和平演變」。

劉亞偉曾5度陪同美國前總統卡特訪中會見中共最高領導人，並於1998年出任美國卡特中心（The Carter Center）中國項目副主任，2005年晉升主任，長期負責卡特中心與中國及學術機構的合作。

國民黨副主席夏立言今天訪中，而他7月中在海峽論壇發表談話指出，國民黨在「九二共識」這個務實基礎上繼續推動海峽兩岸交往對話。

「中美印象」（US-China Perception Monitor）網站 今天刊登劉亞偉的專文指出，大陸和台灣曾經有過所謂「九二共識」，即「一個中國，各自表述」，稱這個共識曾經讓兩岸開始思考如何走向統一。

他表示，台灣自從蔡英文成為領導人之後不再明確認可「一個中國，各自表述」的共識，而中國和美國其實剛剛進入各自的「一個中國，各自表述」階段。

劉亞偉指出，或者說，美國承認世界上只有一個中國之際，還認為世界上還有一個台灣，問題焦點已不是台灣是不是中國的一部分，而是台灣要不要成為中國的一部分，以及美國如何保證這個過程必須是「和平演變」。

他說，美方還沒有徹底完成對自己的新的台灣政策的重新定義，但中國必須開始考慮，如何因應美方對「一個中國」的全新表述。

劉亞偉表示，更為重要的是，華府還必須把自己的真實想法和具體做法告訴北京，並與北京一起找到如何在中美「一個中國，各自表述」的框架下，找到和平共處的方法。

從川普2016年當選美國總統與中華民國總統蔡英文通電話，到上週美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，劉亞偉說，這6年的時間裡，美國基本上已經完成了對自己「一個中國」政策的重新定義。

他說，華盛頓心知肚明台灣對於中國的重要性，因此立法和行政部門在過去幾年藉由「台灣關係法」（TRA）、六項保證和其他新通過的法律推出自己的新「一中」政策。

劉亞偉表示，這個政策強調台灣是全球民主共同體極為重要的一個組成部分，華盛頓不但要遏制中國對台灣的威脅，還要幫助台灣成為永遠不會進入大陸懷抱的「刺蝟」。

他說，對華盛頓來說，中國的對美政策其實是口是心非，北京嘴上說有一千條理由搞好中美關係，沒有一條理由弄壞中美關係，但千方百計在美國搞滲透。

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他說，中國並利用「一帶一路」和「債務外交」侵佔和攫取亞非等國家資源，意圖把美國勢力趕出東亞和西太平洋而提高軍費和軍力，若中國如願以償「統一」台灣，美國不僅在亞洲無地自容，在世界也會威信掃地。

劉亞偉表示，加上裴洛西訪台和中國強烈反應為中美關係的全面倒退又翻開了新的一頁，「世界上只有一個中國」曾經是中美關係的壓艙石，目前在中國、美國和台灣的擠壓下已粉身碎骨。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110810