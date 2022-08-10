中國學者：美台作為是推出對台白皮書重要原因

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（中央社記者沈朋達台北10日電）針對北京當局今天公布第3本對台白皮書，中國大陸涉台學者劉國深說，美國及台灣的作為是陸方公布新版白皮書的重要原因；但白皮書也強調堅持「和平統一」和「一國兩制」方針。

中國大陸官方今天上午公布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，這是陸方第3份就台灣議題發表的白皮書，也是中國大陸國家主席習近平任內第1本對台白皮書。

廈門大學兩岸關係和平發展協創中心主任劉國深接受中央社採訪時說，陸方的對台大政方針總體來說是穩定的，具明顯的繼承性和傳承性。但也需根據環境和形勢的變化與時俱進。

他認為，美方的挑戰和「民進黨當局的挑釁」是這份白皮書公布的重要原因。

相較於北京1993年公布的「台灣問題與中國統一」，和2000年的「一個中國的原則與台灣問題」，新版白皮書對「統一後」的描述，未提到北京不派行政人員和軍隊駐台。有評論認為，這意味著北京對台灣實施「一國兩制」規劃的空間縮小。

劉國深對此表示，白皮書明確強調繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，訊息是清晰的。

他主張台灣方面可參與具體的「台灣方案」協商制定，爭取更加合情合理的安排。

新版白皮書也提到，陸方與台灣有關政黨、團體及人士就兩岸關係和民族未來對話協商，與台灣各界共同探索「一國兩制」的「台灣方案」。台灣官方則一再呼籲民眾勿參加陸方的「民主協商」。

白皮書也提到要貫徹「新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略」。有分析認為，中共可能在今秋舉辦第20屆全國代表大會前後，提出具體內容；但也有分析認為，總體方略是總結習近平上任以來的對台工作批示。

對此，劉國深認為，新版白皮書將成為提出總體方略的重要文獻。（編輯：邱國強）1110810