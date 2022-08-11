與中央不同調 中國乘聯會稱電動車徵稅是趨勢

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）中國國常會在7月底提到研究延續新能源車免徵購置稅，藉此刺激汽車消費，外界解讀政策展延勢在必行。然而中國乘聯會近日發布報告指徵稅是趨勢，態度與中央不同調引發關注。

中國國務院常務會議於7月底提到，要使消費成為拉動經濟的主力，針對汽車產業不但要放寬購車資格限制、打通二手車流通堵點，同時要延續新能源汽車免徵購置稅政策。

國常會的表態被市場解讀為「政策展延勢在必行」，然而中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）近日一份市場分析報告卻稱「對電動車徵稅是必然趨勢」，和中央目前的政策方向不同調，引起市場討論。

根據每日經濟新聞報導，乘聯會在今年7月全國乘用車市場分析報告中提到，傳統燃油車的購車稅10%，並依照引擎排量徵收消費稅，最高40%。此外，針對汽柴油也有課徵消費稅。這些稅收都是汽車行業對經濟發展、國家稅收的貢獻。

報告中提到，未來燃油車市場萎縮後，國家稅收的缺口需要藉由電動車稅收體系的支撐，購買、使用電動車，甚至是未來報廢的各項環節，徵稅是必然趨勢。

乘聯會在分析中提到，電價低和居民電價優惠連帶令使用成本低，成為推廣電動車的優勢。今年7月，中國國內電動車零售銷量達到48.6萬輛，年增117.3%，約占乘用車市場零售量的27%。

乘聯會的這份報告則被網友戲稱為「打預防針」，不少輿論認為，如果沒有優惠措施與現行政策，不會主動放棄燃油車而選擇電動車。

中國新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策始於2014年，主要適用範圍為純電動汽車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。

第一次免徵車輛購置稅原本於2017年底到期，但由於刺激新能源汽車市場快速成長，因此延長3年至2020年12月31日。後來為了進一步促進汽車消費，這項優惠政策又展延2年，至2022年底。（編輯：周慧盈）1110811