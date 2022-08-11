中國28城住房空置率12% 南昌1/5屋無人住

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）一項針對28個中國大中城市的調查發現，平均住房空置率為12%，其中江西省會南昌市達20%，每5間房子就有1間空著。

綜合每日經濟新聞等陸媒報導，房市研究機構貝殼研究院近期發布「2022年中國主要城市住房空置率調查報告」，重點研究了28個城市的3萬個社區，首次盤點了今年以來主要城市住房平均空置率，排名前3的南昌、廊坊、佛山住房空置率都在15%以上；深圳、北京、上海的住宅空置率最低，在7%以下。

據表示，通常來說，5%至10%之間的住房空置率屬於合理，高於10%被視為空置率過高，顯示住房供給過剩，存在庫存積壓風險。

這次研究將3個月以上無人居住的住房定義為「空置住房」，並分別加總不同社區的空置戶數、社區總戶數，設定空置戶數/總戶數即為城市住房空置率。

報告顯示，在28個城市中，一線城市平均空置率7%、二線平均12%、三線16%；其中僅有9個城市空置率處於合理區間，大部分城市位於10%至15%之間，6個城市高於15%。

貝殼研究院分析，住房空置率的區域差異，直接反映房地產市場發展的潛力。

值得注意的是，南昌的住房空置率高達20%，排在28城的首位。報導說，南昌的房價也維持下滑態勢，雖然今年已多次提出房市鬆綁政策，但當地中古屋價格指數不斷下降，除1月持平、3月微漲0.2%，其餘月份均出現0.1%至0.7%的下跌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於影響住房空置的原因，報告指出，購屋門檻、人口老齡化程度、租金回報都有影響，當人口老齡化達到一定程度（65歲以上人口占比達18%），住房需求會下降。

例如深圳、廈門和廣州，65歲以上人口占比和空置率均低於10%，尤其是深圳老齡化人口占比為3.2%，空置率僅5.3%，反映出強勁的市場潛力。南通老齡化人口占比為23%，空置率15%；重慶老齡化人口占比達17%，空置率為17%，兩個城市的老齡化及空置率均較高。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110811