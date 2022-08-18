台美啟動21世紀貿易談判 中國揚言反制

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（中央社台北18日電）美國宣布正式與台灣啟動「21世紀貿易倡議」談判，中國外交部、商務部及國台辦今天齊聲反對美台商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議，揚言將採取堅決措施捍衛主權和領土完整。

北京日報網報導，中國外交部發言人汪文斌今天下午在例行記者會宣稱，「一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的前提」。

他並稱，中方要求美方以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

汪文斌揚言，「中方將採取堅決措施捍衛主權和領土完整」，奉勸美方不要誤判。

據環球網報導，中國商務部新聞發言人束玨婷今天在例行記者會表示，美方宣布啟動美台「21世紀貿易倡議」談判，中方對此堅決反對。

她還稱，美方應慎重處理與台灣經貿關係，充分尊重中方核心利益。這事關中美關係、中美經貿關係大局，「中方將採取一切必要措施，堅決維護主權、安全和發展利益」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天下午也透過書面表達堅決反對。他說，美國企圖打「台灣牌」，阻止中國統一和民族復興，不會得逞。

馬曉光揚言，「民進黨當局」打著經貿合作的幌子，勾連外部勢力等行徑「必遭清算」。

美台6月1日啟動「21世紀貿易倡議」，經過2個多月密集準備，美國貿易代表署（USTR）17日晚宣布正式與台灣啟動談判協商。雙方將就貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、數位貿易等11項議題為範圍進行談判，首輪談判預計今年秋天初登場。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110818