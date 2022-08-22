四川供電緊張 成都商場車站省電模式全開

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（中央社台北22日電）由於高溫久旱，四川省陷入供電困境，成都商場、車站等公共空間省電模式全開，民間企業辦公室鼓勵員工前往附近咖啡店辦公，官方呼籲民眾節約用電。

據中新社22日報導，四川省面臨嚴峻電力保供情勢，要求產業停工停產「讓電於民」外，商場、車站等公共空間因應電力吃緊也啟動省電模式，博物館、圖書館等文教館舍則是閉館不開放。

報導指出，成都地鐵不少站點關閉部分自動售票機，車站照明亮度調降、關閉燈箱廣告牌。成都地鐵15日起取消列車強冷車廂設置；車站公共區域照明17日起開啟省電模式。

面臨電力緊缺，四川黨政機關、事業單位採取系列節能節電、有序用電，為了讓電於民。四川省圖書館、四川美術館、成都博物館、成都杜甫草堂博物館、成都金沙遺址博物館等場館發布閉館通知，暫停對外開放。

因應省電，街道路燈開閉時間和照度也有了動態調整。重要主幹道快速道路關閉部分路燈、關閉雙子塔燈光秀、關閉戶外廣告照明等、關閉景觀照明等。

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有商家說，目前商場只開了30%照明設備，空調則是全部停止使用，冰箱僅維持員工基本需要，微波爐停止使用。另有民間企業辦公室為了節省用電，鼓勵員工前往附近咖啡廳辦公，咖啡、甜點由公費埋單。

據央視22日報導，在高溫乾旱影響下，水電大省四川全省水力日發電能力下降51.1%，這是供電緊張主因。針對供電嚴峻形勢，國家電網最大限度跨省調度電力支援四川省，陝西省騰出輸電通道全力送電四川。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110822