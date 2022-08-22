海南省：到2030年全島全面禁止銷售燃油汽車

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（中央社台北22日電）海南省政府今天發布「海南省碳達峰實施方案」，內容提到，到2025年，公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比率達100%；到2030年，全島全面禁止銷售燃油汽車。

海南省政府官網22日發布「海南省碳達峰實施方案」，為了落實「關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見」。通知指出，方案已經過省委、省政府同意，「現印發給你們，請結合實際認真貫徹執行」。

方案指出，加快推進社會運營交通領域清潔能源化，以輕型物流配送、城市環衛、租賃車、網約車等領域為重點，推動新能源車替代，鼓勵私人用車新能源化；加快淘汰高耗能、高排放、低效率的老舊船舶，加快電、氫等新能源在船舶領域的應用。

按照方案規劃，到2025年，公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比率達100%；到2030年，全島全面禁止銷售燃油汽車。除特殊用途外，全省公共服務領域、社會運營領域車輛全面實現清潔能源化，私人用車領域新增和更換新能源汽車占比達100%。

方案要求，全省城鎮新建建築中綠色建築面積占比到2022年達70%，其中海口市、三亞市達80%，其他市縣達60%。到2025年，全省綠色建築占新建建築比率達80%；到2030年，全省新建建築100%符合綠色建築規範。

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到2025年，非化石能源消費比重提高至22%以上，可再生能源消費比重達10%以上；到2030年，非化石能源消費比重提高至54%左右，國內生產總值二氧化碳排放相比2005年下降65%以上，實現2030年前碳達峰目標。

據國家發展改革委官方資料，碳達峰所指為在某一個時間點，二氧化碳排放不再增長，達到峰值後逐步回落。中國承諾在2030年前，二氧化碳排放不再成長，達到峰值後再慢慢減下去。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110822