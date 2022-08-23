港媒：中共最遲下週公布20大開會日期

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（中央社記者張謙香港23日電）據分析，若中共第20次全國代表大會如外界預期在今年10月登場，中共最遲將在下週召開的政治局會議上公布20大開會日期。

明報今天刊登文章分析，每5年一次的中共黨代會前夕都會召開本屆中央最後一次全會，一般為七中全會，而這次會議實質上是黨代會的預備會議。

文章指出，根據過去多屆黨代會的紀錄，中央政治局會議通常提前一個多月公布七中全會的開會日期，同時公布黨代會的建議開幕日期。

按照過往規律，如果中共20大在10月開幕，那麼最遲在本月底的政治局例會後，應該有所公布。

此外，今年10月1日至7日是大陸的假期，中共過去沒有在假期召開重要會議的紀錄。

去年11月的中共19屆六中全會決定，20大將於今年下半年在北京召開。

每次中共黨代會的召開，外界最關注焦點之一是中共政治局常委的人事變化。

本屆中共政治局常委依次是習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。香港的中國問題專家都在猜測20大後誰上誰下。

綜合各大港媒及專家近日分析，中共總書記習近平將留任，繼續擔任中共一把手；另6名常委中，栗戰書和韓正的年齡較大，卸任機會大。

有專家預測，如果現任常委中只有栗戰書和韓正卸任，那麼，補上的大熱人選有較年輕的現任副總理胡春華、中央書記處書記丁薛祥、上海市委書記李強等。

另有專家猜測，按照規定，即使李克強留任常委，他必定會卸任總理；考慮到資歷問題，若是現任常委接替其總理空缺，則政治局常委的調動相對簡單，但如果由較年輕的人替任，那牽動就大。（編輯：周慧盈）1110823