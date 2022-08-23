北京免除非洲23筆債務 中國網友怒了

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（中央社台北23日電）北京表示將免除非洲17國23筆無息貸款債務一事，引起許多大陸網友強烈不滿，在中國經濟受嚴苛防疫政策影響的背景下，有人嘲諷當局「對外施以援手，對內重拳出擊」。

綜合陸媒報導，中國外交部長王毅18日視訊出席中非合作論壇第8屆部長級會議成果落實協調人會議致詞時表示，中方將免除非洲17國截至2021年底對華到期的23筆無息貸款債務。但他未說明這些債務所涉金額。

據德國之聲中文網，在中國經濟受嚴苛COVID-19防疫政策拖累以及應屆畢業生就業前景黯淡的背景下，當局免除非洲多筆債務的消息引發大批網友討伐。

今年第二季中國經濟只微增0.4%，一般認為，政府所定的5.5%經濟成長目標將無法實現。

王毅講話的影片在微博引來大量哀鳴和抗議。有網友說，「國內經濟都這樣了，還向外補貼啊」，或是「當中國人民真累，養著政府還養著非洲各國」。

也有人諷刺或嘆氣說，「對外施以援手，對內重拳出擊」、「什麼時候能免去我的貸款」、「我掙錢很累，聽到這個消息高興不起來！啥時候上學免費？啥時候不再提高醫保費」、「房貸還不起免除債務咱不奢求，可以免息嗎」。

另有人分析這個決定的原因說，「有些債務本來也要不回來，索性順水人情」，或指這是「利益交換，換取國際支持」。

中國是非洲的重要貿易夥伴，也是非洲主要的借貸方。過去20年，中國在非洲投資和借貸的規模不斷擴大，越來越多的聲音指責北京在非洲實行債務陷阱外交。

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對於「中國債務陷阱」的說法，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會回應媒體表示，「所謂中國債務陷阱完全是美西方為轉嫁自身責任炮製的謊言，根本站不住腳」。

他還說，「一些美西方政客和媒體枉顧事實，渲染炒作所謂中國債務陷井，實質是企圖製造離間中國同發展中國家關係、破壞中國同發展中國家合作、干擾發展中國家發展的話語陷阱」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110823