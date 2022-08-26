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川渝部分地區實現人工增雨 緩解高溫天氣旱情

2022/8/26 16:01
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（中央社台北26日電）中國川渝高熱氣候致使部分地方出現山火、限電頻傳，當地25日成功實現人工增雨，這也是本月7日以來的首次降雨，官方指緩解了高溫狀態。

據央視新聞報導，25日重慶萬盛經開區氣象部門抓住有利的氣象條件，成功實現人工增雨。

據報導，萬盛經開區的人工降雨已讓部分路面有少量積水。當地在25日出現局地熱對流天氣，氣象部門抓緊時機，發射了4枚增雨火箭彈，之後當地出現分散陣雨。

最大陣雨量達6.2毫米。人工增雨作業後氣溫為攝氏29.6度，較作業前降低9.2℃，有效緩解高溫天氣。

四川省25日也對四川盆地區域進行人工增雨作業。

25日氣象監測顯示，人工增雨作業條件趨近成熟。人工增雨無人機在四川自貢鳳鳴通用機場順利升空，根據實時氣象環境，在海拔4500至5000公尺的高度穿雲作業2小時30分鐘後安全返回地面，作業及周邊區域陸續實現降水。

報導指，據不完全統計，此次人工增雨作業面積約600平方公里，降雨明顯，有效緩解四川盆地連日高溫帶來的旱情。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110826

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