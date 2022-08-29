降雨救了四川 缺電危機官方下調至二級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）據四川能源應急辦消息，四川省近期因為氣溫下降、降雨增多，流域來水逐漸增加使供電能力提升，官方指出，29日零時起，四川省突發事件能源供應保障一級應急響應下調至二級。

據央視29日報導，四川省官方發出消息，由於降雨增多、流域來水增加，供電能力獲得提升，電力供需吃緊情形獲得緩解。四川省官方依「四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）」規定，決定於29日零時起將一級應急響應調整為二級應急響應。

消息指出，各市（州）人民政府、省能源供應保障應急指揮領導小組各成員單位繼續做好電力供應保障各項工作，加強統籌調度，在切實保障民生、安全的基礎上，積極有序組織好復電復工復產，盡快推動經濟社會恢復到正常發展狀態。

四川省官方21日刊載「關於啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應的通知」，21日零時起啟動一級應急響應。這是2022年1月省政府辦公廳印發「四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）」以來，四川首次啟動最高級別的應急響應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據應急預案，一級代表「特別嚴重」，標示為紅色，嚴峻程度高於二級（嚴重）、三級（較嚴重）、四級（一般）。一級應急響應因應措施由省領導小組報省委、省政府主要領導決定後實施；必要時由省政府報請國務院支援，由國務院統一領導、組織和指揮應急能源供應保障應對工作。

據四川日報29日報導，隨著氣溫下降、多地降雨，四川省用電緊張局面得到緩解。截至28日12時，四川省一般工商業用電已全部恢復，除高載能企業，大工業用電正在逐步恢復，後續水電來水持續好轉後，大工業將全部恢復正常用電。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110829