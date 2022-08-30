限電15天 央視：川渝地區電力供應恢復正常

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（中央社台北30日電）中國官媒央視報導，四川全部大工業、一般工商業從今天起恢復正常供電；重慶取消有序用電和商業節約用電措施，電力供應恢復正常。

央視新聞30日報導內容作出上述表示。

報導指出，四川全部大工業、一般工商業從今天起恢復正常供電，重慶取消有序用電和商業節約用電措施，電力供應恢復正常。西南地區由極端高溫引起的電力供應緊張情況有效緩解，電力供應平穩有序。

四川省從7月以來出現極端高溫天氣，呈現高溫持續時間長、強度大、範圍廣、極端性強、降水量異常偏少等特點。由於高溫久旱，水利發電未能順利運作，電力供需吃緊；近期則因氣溫下降、降雨增多，流域來水逐漸增加使供電能力提升。

據央視29日報導，四川省官方發出消息，由於降雨增多、流域來水增加，電力供需吃緊情形獲得緩解。四川省官方依「四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）」規定，決定於29日零時起將一級（特別嚴重）應急響應下調為二級（嚴重）應急響應。

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四川省官方宣布限電措施長達15天。官方14日發布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，為確保民生用電及不出現拉閘限電，15日起對四川電網限電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假、讓電於民，時間從15日0時至20日晚間12時。

由於供電情況持續緊張，限電措施再延長，第一財經21日報導，四川省對全省工業限電停產期限延長至25日晚間12時。一家重慶廠商則在25日透露，限電措施又延長了，具體恢復時間尚待官方通知；另有廠商僅能仰賴工廠內部發電機支持營運。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110830