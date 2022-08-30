中國洪澇今年已造成171人死亡失蹤

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（中央社台北30日電）中國應急管理部今天表示，今年以來洪澇災害已造成171人死亡失蹤，2.7萬間房屋倒塌，並預測秋季華西等地雨水偏強，長江流域中下游可能伏秋連旱，防汛抗旱形勢不容樂觀。

據中新社，中國應急管理部副部長周學文今天在中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹新時代應急管理領域改革發展情況時作出上述表示。

周學文指出，中國今年入汛時間早，編號洪水多，局地災害重，高溫乾旱時間長，洪旱災害主要呈現4個特點：

一、降水「南北多中間少」。全國平均降雨量接近常年略偏少，但是北方大部分地區和華南等地降雨量較常年同期偏多1成至1倍，長江流域及新疆、西藏等地降雨較常年同期少1成至5成。

二、江河洪水編號多。全國共有586條河流發生了超警戒以上的洪水，主要江河共發生10次編號洪水，珠江流域形成2次流域性的較大洪水，北江發生特大洪水，遼河幹流出現1995年以來最大洪水。

三、局部洪澇災害重。廣東、遼寧等地受災比較重，四川、青海等省發生重大山洪災害。今年以來洪澇災害造成171人死亡失蹤，2.7萬間倒塌房屋，但和近5年同期均值相比，分別下降60%和71.7%。

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四、高溫乾旱時間長。7月份以來，長江流域發生了1961年以來最強的高溫熱浪，四川、重慶、湖北、湖南等省市旱情迅速發展，對民眾的生活用水、農業生產和電力供應造成影響。

對於防汛抗旱的未來形勢，周學文表示，根據氣象部門預測，今年秋季即9月份到11月份，中國北方地區、西南、華中、華南等地降水偏多；華西秋雨開始的時間偏早，總體偏強；長江流域中下游可能伏秋連旱，防汛抗旱形勢不容樂觀。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110830