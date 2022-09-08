成都爭7天社會面清零 貴陽物資不均市民求援

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（中央社台北8日電）中國官方通報，7日新增1334例本土COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），先前封城的成都宣布再力爭7天要實現全市社會面清零；另貴陽疫情物資分配不均，市民求援說3天沒吃飯。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1439例（含確診與無症狀感染者），其中本土1334例、境外移入105例。

其中新增本土確診241例，主要包括四川69例、內蒙古67例、廣東27例、西藏18例等。另本土無症狀感染1093例，主要為西藏388例、黑龍江104例、四川95例、山東77例、遼寧71例等。

成都市先前宣布延長市民「原則在家」，7日晚間期限屆滿後市民期盼全面解封落空，當局表示尚未實現社會面清零區域的市民須繼續嚴格遵守居家防控措施。

成都當局另宣布為堅決阻斷病毒傳播鏈條，力爭用一週時間實現全市社會面清零目標，全市繼續深入推進社會面清零攻堅行動，「分區分級」實施社會面管控措施。

其中成都東部新區、成都高新區等16個區更從每戶1天1次出門採買縮成2天一次，另核檢不漏一人，不做核酸會被賦碼。有網友表示，這表示成都人今年過不了中秋節了，繼續被封在家。

另貴州省貴陽市近期疫情增溫，據香港01報導，貴陽5日起實施「靜默管理」，但7日傳出有網友一直買不到物資，有人貼出所在社區的截圖，發現有許多人從「靜默管理」開始就沒有收到物資。

還有網友發文「餓上三天沒吃到飯」，網友批評「不敢相信這種事情在疫情第三年還會發生。」

至於北京7日新增7例本土確診病例和3例無症狀感染者；另新增6例境外輸入確診病例和5例無症狀感染者。其中近期爆發群聚性疫情的北京化工大學移入病例中再增一名台灣學生。

據表示，這名台灣學生6日從台灣到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，7日診斷為確診病例，目前已轉至定點醫院，按要求落實管控措施。

香港方面，7日公布新增確診病例再度破萬，達1萬194人染疫，其中1萬30例屬本土感染，並新增16名患者離世。目前計799間學校通報1361例病例，其中1140名是學生，香港衛生防護中心建議多間學校停課。

澳門7日公布新增6例移入病例，分別自西班牙、菲律賓、葡萄牙、新加坡、台灣及香港入境，列為無症狀感染者。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110908