清零封控反覆 外商在中國投資意願降溫

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（中央社台北8日電）中國持續執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零總方針，影響跨國公司加大投資、擴張業務意願。清零政策為供應鏈帶來動盪外，兩岸關係等潛在地緣政治風險也削弱中國對於外資的吸引力。

南華早報（SCMP）8日報導，大灣區具備經濟活力象徵性，內部人士透露，許多跨國公司規劃推遲在中國的業務擴張計畫，或是開始縮減業務，主因在於清零政策、供應鏈不穩、中國與西方國家交惡、台海兩岸風險等。

廣州一家日本諮詢公司高階主管說，雖然北京大力支持粵港澳大灣區，設點企業可從中獲益，不過這類政策未能抵銷嚴苛清零防疫所帶來的強大負面影響，「除非迫不得已，我們不會離開中國；但我們也缺乏增加投資的動力」。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，愈來愈多政治事態發展對於商業產生影響，在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國投資吸引力下降；官方強硬疫情清零政策也表明了，北京願意以「犧牲經濟優先」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中國發起大規模圍台軍事演習表不滿。伍德克坦言，公司、企業會評估封鎖或戰爭對於業務的影響，特別是假想若是發生必須像在俄羅斯那樣完全退出中國市場的情況。

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牛津經濟研究院首席經濟學家胡東安（Tommy Wu）表示，內部和外部因素正在影響跨國公司在中國的投資決策，一些投資正在推動多元化，不讓雞蛋放在同一個籃子裡。

上海品誠梅森律師事務所合夥人劉偉認為，外資擔心宏觀經濟、投資環境等問題，這很大程度仍取決於行業。例如，電動汽車充滿前景，許多客戶都是保持積極投資態度。對於那些在中國市場需求旺盛的業別或是對於製造技術、銷售管道有興趣的外商來說，相信其投資決策沒有受到太大影響。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110908