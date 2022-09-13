未出席政治局會議 李強李鴻忠中共20大前景不明

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（中央社記者張謙香港13日電）此間分析指出，中共上海市委書記李強經歷4月封城抗疫後，在中共20大晉身政治局常委的機會打了折扣；此外，天津市委書記李鴻忠的前景不明。

明報今天刊登文章指出，9日召開的中共中央政治局會議是20大前一次重要會議，但從官方媒體的報導推測，多名政治局成員缺席，包括李強、李鴻忠，引人矚目。

據分析，李鴻忠年僅66歲，李強更只有63歲，按照政治局常委「七上八下」（67歲續任，68歲退休）規矩，20大都將留任，甚至更上層樓，這次缺席政治局會議，似乎不合常理。

文章表示，特別是與兩人同級同齡的北京市委書記蔡奇、廣東省委書記李希、重慶市委書記陳敏爾，相信都出席了當天的政治局會議。

而從官方公布的個案看，近期上海和天津的COVID-19疫情並未特別嚴重，每日確診案多為個位數，最多不過10宗。

文章認為，一種可能的解釋是兩地在防疫中地位都重要，因為都是境外航班入境的首站城市，天津更是北京門戶，距離只有一箭之遙，屬於20大北京防疫「護城河」重要一環。

但這是否李強和李鴻忠缺席政治局會議的原因，不得而知。

文章表示，上海市委書記歷來是入常的熱門職位，李強作為中共總書記習近平主政浙江時的「大秘」，曾被看好是未來總理接班人，但經4月封城一役，前景打了折扣。

此外，歷屆天津市委書記除了李瑞環、張高麗入常以及孫春蘭進國務院之外，多數出路不佳，李鴻忠究是複製前3人路徑，還是難逃多數宿命，也引人矚目。（編輯：周慧盈）1110913