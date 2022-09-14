父母疫情隔離中 江西一女童被村支部書記性侵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北14日電）中國江西一名12歲女童在父母隔離期間，遭到村支部書記性侵。該起事件由中國自媒體揭露，並且引發中國民眾關注；而官方的通報則掩藏了嫌疑人的具體身分。

根據中國網傳的資訊，事件發生在江西省鷹潭市貴溪市天祿鎮，一名村支部書記趁女孩父母方艙隔離期間，性侵一名12歲女童。這起事件先由中國自媒體「陸火Media」揭露，消息也引起了中國網友的關注與轉載。

根據現仍有留存的網傳訊息，當中記載：「昨晚女孩父母忽然就特別暴躁，要衝出方艙，被公安攔住了」、「女孩回家後一身血，家人詢問出來的，後報案處理」。

由於案件引起大眾關注，貴溪市公安局在13日進行通報。通報指出，9月10日，貴溪市天祿鎮發生一起強姦案。公安機關接警後迅速將劉姓犯罪嫌疑人抓獲，目前已依法對其刑事拘留並向檢察機關提請批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。

通報並指，針對網傳受害人父母在方艙隔離，警方查明受害人父母從未進過方艙。貴溪警方表示將堅決從嚴從快懲處侵害婦女兒童違法犯罪行為，並呼籲不信謠、不傳謠、不編造傳播涉及受害人隱私資訊，避免對受害人造成二次傷害。

陸媒財新網報導，這則通報未提及受害女孩年齡、事發地點，以及嫌疑犯的具體身分等資訊。

報導並採訪了當地居民。一名村民說，「強姦的事發生在中秋節，村裡人都聽說了」。時間發生在9月10日下午，不過案發地點，村民說法不一。

報導指，多位村民指出，女孩的父母常年在外工作，女孩平時和爺爺、奶奶生活在一起。

有村民指出，案發後，劉某被捕。一名曾在流橋村擔任村幹部的人士指出，涉嫌強姦的嫌疑人劉某為劉亮宗，目前擔任流橋村支部書記、村委會主任。

劉亮宗現年52歲，約為初中文化程度，此前在在鷹潭做生意。2021年5月左右，在前任村支書辭職後，劉亮宗才任現職，此前其並不常在流橋村居住，疫情發生以來，劉亮宗在村裡居住較多。

此外，劉亮宗為貴溪市人大代表；當地的婦聯已介入此案。

有關注此事件的微信公眾號指出，正是由於父母因疫情都在異地被隔離，鄰居們都處在「靜默管控」中，沒人能輕易出門，才導致身為村支書的劉亮宗公然在光天化日之下強姦未成年女童。「這樣的慘劇，本不該發生。」（編輯：張淑伶）1110914