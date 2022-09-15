利潤低競爭大 中國新能源車三巨頭半年虧422億

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（中央社台北15日電）被稱為中國「造車新勢力」的新能源車企業蔚來、小鵬、理想近日陸續公布半年報，利潤低加上傳統車企進場競爭的壓力之下，3家企業上半年淨虧損達人民幣95.94億元（約新台幣422億元）。

中新網報導，中國3大新能源車企業蔚來、小鵬、理想近期相繼公布2022年上半年財報。數字顯示，雖然中國新能源車產業快速發展，然而尚未建立健全的營利模式，加上傳統車企陸續布局新能源車市場造成競爭壓力，使得3家企業「賣車賠錢」現象加劇。

3家企業財報顯示，上半年營收大幅成長，蔚來營收202.3億元，年增22.96%；小鵬營收148.91億元，年增121.85%；理想營收182.9億元，年增112.4%。

但進一步分析淨利潤，3家企業的表現就略顯難堪了，蔚來、小鵬、理想的淨虧損額分別為45.4億元、44.02億元和6.52億元，合計95.94億元。

報導進一步分析，若以今年第2季的虧損交付比來看，蔚來每賣一部車，虧損10.2萬元；小鵬每賣一部車，虧損7.87萬、理想每賣一部車，虧損2.23萬元。「賣車賠錢」一度成為近期中國部分網友、車友與業界人士關注及揶揄的話題。

財報數據顯示中國新能源車產銷量持續成長，但難以盈利的隱憂一直存在。中汽協副總工程師許海東在報導中提到，「目前我們的新能源汽車製造企業，基本上還沒有能夠達到盈利的水平」。

與此同時，傳統車企紛紛湧入新能源車製造領域，與「造車新勢力」競爭並瓜分市場。

報導引述中國乘用車市場信息聯席會 （乘聯會）數據顯示，蔚來、小鵬、理想去年全部進入新能源車銷量排行榜的前10名；而今年1到8月，3家企業的排名都出現明顯下滑，僅剩下小鵬仍在前10名。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110915