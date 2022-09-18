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美駐中大使：北京企圖阻止賓客赴獨立日慶祝活動

2022/9/18 12:41（9/18 13:11 更新）
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美國駐中國大使勃恩斯17日表示，大使館日前舉行獨立日慶祝活動時，北京方面試圖阻止一些賓客參與。圖為北京天安門廣場。（中央社檔案照片）
美國駐中國大使勃恩斯17日表示，大使館日前舉行獨立日慶祝活動時，北京方面試圖阻止一些賓客參與。圖為北京天安門廣場。（中央社檔案照片）
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（中央社台北18日電）美國駐中國大使勃恩斯（Nicolas Burns）昨天表示，大使館日前舉行獨立日慶祝活動時，北京方面試圖阻止一些賓客參與。

勃恩斯在推特發文說，美國駐中國大使館15日舉辦因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期的美國獨立日慶祝活動，而中國政府企圖騷擾、勸阻一些受邀賓客出席。

他表示，華府支持美中人交交流和接觸，並認為中國政府也應如此。

中國人權律師王全璋與妻子李文足15日下午在北京亮馬橋地鐵站遭約30名警察及便衣圍堵。亮馬橋地鐵站位於美國駐中國大使館附近，但並不清楚兩人是否為美國駐中國大使館邀請的賓客，或二者之間是否有關聯。

此事當時迅速在社群媒體引發關注。

王全璋當天稍後接受美國自由亞洲電台訪問時表示，他與妻子已平安返家，因17日是美國憲法日，當地公安國保提前對維權人士實施維穩，限制他們的人身行動自由。

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報導引述王全璋說，「今年說要對我們進行所謂的『穩控』，但不準備上門圍堵，我們就去嘗試（出門）一下。出去以後就發現他們（國保）跟著我們，我們設法把他們甩開，又是打車又是換地鐵；出了亮馬橋就發現，一直跟著我們的警察在那等候我們」。

王全璋夫婦隨後被帶至地鐵警務站，直到負責管控兩人的國保出現。當晚8時30分左右，國保將王全璋夫婦強行送回家，並要求當天別再出門。王全璋夫婦家門口目前仍有便衣把守。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110918

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