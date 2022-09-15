維權律師王全璋夫婦一度失聯 已返家被加強看守

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（中央社記者張淑伶台北15日電）中國維權律師王全璋和他的妻子李文足下午在北京一地鐵站遭30多名便衣和警察圍堵並帶走，他們晚間已經回到家中，但家門外仍有便衣人員看管。

律師李和平的妻子、「709案」家屬王峭嶺下午在社群平台推特（Twitter）上發布由一段由李文足所攝的影片，顯示15日下午約5時30分，在北京亮馬橋地鐵站出口處，有大批人士擋住他們去路，並將他們帶往警務室（派出所轄下單位）。

王峭嶺告訴中央社記者，經她夜間與李文足聯繫上，得知王全璋夫婦已在晚間8時30左右被警察強行送回家，警方要他們今晚別再出門，家門口有便衣守著。

她說，這批圍堵王全璋夫婦的便衣人員和警察共有約30人，包括北京市公安局警察、北京順義區警察和山東省濟南市警察等。

每年9月17日是「美國憲法日」。據了解，美國駐中國大使館每年會在這段時間以不同的形式舉行慶祝會或討論會，這段時間也因此成為中國大陸具有法律背景的維權人士的敏感日，警方會特別加強限制他們的行動。（編輯：張淑伶）1110915