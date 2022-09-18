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河南：推動694個爛尾項目復工 已有50個竣工

2022/9/18 15:41
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（中央社台北18日電）中國「爛尾樓」引發購房者發起停付貸款，地方政府力拚讓建商復工，避免釀成金融危機。河南當局表示，今年以來，推動694個停工爛尾項目復工建設，已實現50個停工爛尾項目竣工交付。

根據河南省新聞媒體大河網，河南省政府新聞辦公室17日舉行記者會，重點介紹河南省落實國務院穩經濟接續政策措施有關情況。

河南省住房城鄉建設廳黨組副書記、副廳長王藝在會中表示，目前在解決爛尾樓問題方面，建立「一樓一策一專班一銀行」機制，分類施策化解。

他說，今年以來，推動694個停工爛尾項目復工建設，實現50個停工爛尾項目竣工交付，200個項目配套設施得以完善，44.7萬套房屋辦理了不動產首次登記。

此外，他表示，河南推動省級和鄭州市分別設立人民幣100億元（約新台幣448億元）額度的房地產紓困基金，大力爭取國家政策性銀行專項借款，「支持已售逾期難交付住宅項目建設交付」，第一批專項借款50億元已下達鄭州。

其他方面還包括要求開發商籌資、瘦身自救；對抽逃資金涉嫌違法犯罪的，依法嚴厲打擊追討。河南公安機關已偵辦涉問題建案刑事案件69起。

關於爛尾樓數量何以如此多，王藝說，去年下半年以來，由於宏觀經濟形勢變化、行業週期性調整、結構性矛盾和COVID-19疫情衝擊等多重因素疊加，房地產市場出現階段性困難，保交樓、穩民生任務凸顯。

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河南鄭州6日印發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工保交樓專項行動實施方案」，明確要求10月6日前，全市所有停工問題項目實質性復工。當地政府祭出5項「保交樓」專項行動，涉及銀行、公安、法院、企業與縣市區工作。

自7月底中央政治局會議首次提出「保交樓、穩民生」以來，全國多地陸續推出相關政策。鄭州是首個提出明確復工路徑的地方政府，其他城市陸續跟進。據中國新聞週刊不完全統計，全國已有30多個城市、涉及10多個省分推出相關措施。（編輯：張淑伶/周慧盈）1110918

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