中國大行調降存款利率降負保營利 多家商銀跟進

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（中央社台北20日電）在數家中國國有大行下調存款利後，多家股份及城市商業銀行陸續宣布跟進，調降幅度在0.05%到0.5%之間。分析指出，此舉除了降低銀行的負債壓力外，有助於刺激投資重新分配與資金流動。

中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行等6大國有銀行於15日宣布調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個項目利率有不同幅度的微調。

在大行表態後，過去近一週，不少股份制商業銀行、城市商業銀行相繼宣布跟上腳步，調降存款利率。依據金融產品不同，調降幅度在0.05%到0.5%之間不等。

第一財經報導指出，今年受到經濟環境與金融市場震盪影響，一般民眾的投資風險偏好下降，比起其他投資產品，更多人偏向較穩定的存款，因此相較銀行貸款利率降低，存款利率調整帶來的影響更為明顯。

多位業內人士認為，未來將會有更多銀行宣布下調存款利率。

報導引述復旦大學金融研究院兼任研究員董希淼表示，銀行下調存款利率既有銀行自身的原因，也受外部諸多因素的影響。

他提到，整體來說，這是銀行加強資產負債管理、保持息差基本穩定的主動行為。銀行下調存款利率，有助降低負債端成本，在保持息差穩定的同時，進一步推動資產端的利率下降，降低企業和居民融資成本，進而刺激有效融資需求。

存款利率下調之後，也可能改變一邊民眾與投資者的行為偏好。

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星圖金融研究院高級研究員黃大智表示，投資標的可能會轉向貨幣基金、純債基金、銀行現金管理類理財工具，「與銀行存款相比，這些產品雖然不像銀行存款有存款保險制度的保障，但在風險性、流動性與收益性方面，與銀行存款都非常類似，可以一定程度上代替存款」。

董希淼認為，中國市場無風險利率下降是長期趨勢。對廣大民眾而言，如果資產配置中存款、現金管理類理財產品較多，收益率可能有所下降。應平衡好風險與收益關係，基於自身風險承受能力、投資理財需求，做好多元化的資產配置。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110920