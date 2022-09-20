中國官員否認香港有移民潮：國際城市人口流動高

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（中央社記者邱國強北京20日電）中國國務院港澳辦副主任黃柳權今天針對香港出現「移民潮」稱，從人口數據和港府發言人解釋來看，形容香港出現移民潮「並不恰當」。香港為國際城市，「人口流動性一直很高」。

中共中宣部上午舉行20大前系列記者會，主題涉及18大以來港澳「一國兩制」政策。綜合香港電台等媒體報導，黃柳權在會中回答媒體提問時，作上述表示。

黃柳權說，先前看到香港媒體報導，大家都關注「移民潮」問題。但從人口數據和特區政府發言人的解釋來看，形容香港出現移民潮「並不恰當」。

他提到，香港今年中較去年同期人口減少，原因是多方面，看不出是移民潮所致。而港府發言人也解釋，「沒有港人移居外地的統計數字」。

黃柳權提到，香港作為一個國際城市，人口流動性一直很高，過去10年不包括單程證持有人的香港居民，在以往大部分年份都出現淨移出現象。從數據來看，香港人口減少的原因是多方面的，看不出人口減少就是因為移民潮。

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他又說，相信香港高度自由開放規範的營商環境、暢通便捷的國際聯繫、實行的普通法制度和低稅制、中西文化融合的人文環境，特別是「背靠祖國」、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多人才到香港施展抱負。

黃柳權並針對「一國兩制」及「港區國安法」宣稱，針對香港局勢一度出現嚴峻局面，中央「審時度勢，進一步加強對港澳工作的集中統一領導」，為實現港澳「長治久安」，推動一國兩制實踐「行穩致遠提供堅實制度保障」；至於一些人指香港實施「港區國安法」後變得越來越「大陸化」或「內地化」，這些說法「危言聳聽，也帶有「政治偏見」。（編輯：吳柏緯）1110920