中共20大前 宋平「改革開放是必由之路」說引聯想

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（中央社記者邱國強北京20日電）距離中共20大召開不到1個月，高齡105歲、曾拔擢前總書記胡錦濤的中共元老宋平日前露面，並說出「改革開放是中國發展必由之路」一語，引發元老對黨內路線是否有看法的聯想。

綜合網路訊息及海外媒體報導，宋平露面的消息，最早是由「中國紅色旅遊網」發布，內容指宋平12日以視訊方式，在北京萬壽賓館舉行的「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」上亮相。

根據這項訊息，宋平在視訊中提到，「改革開放是中國發展必由之路」。訊息並形容，宋平退休後依然「關心著國家大事」，且目前「身體狀況良好，邏輯清晰，表達流利，顯示出健康的身體狀態」。

不過，宋平亮相的這一訊息，中國一線官媒並未報導，但近日卻先藉由微信等管道在中國網路上流傳，隨後才在一部分入口網站得見，也有一些媒體跟進。同時，訊息也進一步流傳到海外的中文社交平台及媒體。在中國內外，都引起關注中國政治變化的網友留意。

宋平的「改革開放是中國發展必由之路」一說引起聯想，主因是部分人士認為，中共當今的執政路線似乎轉趨保守，甚至被解讀為重回閉關鎖國，與40年來的「改革開放」出現扞格。因此，宋平此時作出這一表態，遂被認為是中共元老藉此發聲，表達「應堅持改革開放」的看法。

此外，曾任中共政治局常委的宋平，與中共第一至三代領導層均有深厚淵源，而第四代領導人胡錦濤受其拔擢而在黨內展露頭角的往事，更是眾所周知，使其身分愈加特殊。在第五代領導人、現任中共總書記習近平尋求連三任之際，宋平這一表態的份量更受到注意。

中共高層領導人退休後，大多數情況下都保持深居簡出的生活，不輕易露面，公開發表看法更是少見。一旦露面甚至表態，則容易被外界認為是在釋放政治訊號。（編輯：陳沛冰）1110920