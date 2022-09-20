香港馬拉松有望復辦 時間延至2023年2月

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（中央社記者張謙香港20日電）一度因嚴格防疫措施而取消的香港馬拉松比賽有機會復辦，但時間改至2023年2月。

這項年度大型比賽由田徑總會舉辦，獲渣打銀行贊助，因此一般俗稱渣馬；這項比賽雖然在港舉行，但已成為國際盛事，每年都有國際選手來港參加專業賽，是香港作為國際城市的盛事之一，也有利觀光業。

這項比賽原定於11月舉行，但田總之前指出，受港府的防疫措施影響，決定停辦本屆比賽；相關決定令港人十分失望，質疑這是否損害香港的國際地位。

近日來，港府並未放棄續辦這項比賽，並積極聯絡田總，而田總今天表示，過去多日來與相關部門溝通後，獲得政府全力支持，正積極計畫於明年2月12日舉行第25屆香港馬拉松。

田總表示，公眾健康及安全一直是大會的首要考慮，大會將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，繼續與相關部門保持緊密溝通，並就疫情的最新發展作出相應準備，讓公眾、跑者及工作人員得以在健康和安全的情況下參加比賽。

自1997年起，渣馬就成為香港最大型的公路長跑比賽，每年都吸引數以萬計的人參賽。

2012年，渣馬首度獲國際田聯（IAAF）認可為銅級道路賽事。2016年至今，渣馬獲國際田聯升格為金級道路賽事。（編輯：吳柏緯）1110920