中國學者：台灣政策法若通過 將改寫美一中政策

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（中央社台北24日電）美國聯邦參議院外交委員會日前通過「台灣政策法案」，中國學者分析，這是美國對台政策從戰略模糊走向戰略清晰的重要一步，若法案最終成為美國內法，將從根本上改寫美國的一個中國政策。

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心研究員、港澳研究所副所長李環21日在「中美聚焦」（China & US Focus）網站發表專文「美對台政策走向『戰略清晰』？」，分析美國國會審議中的台灣政策法案。

李環指出，法案涵蓋的行政事務雜項和有關制裁的規範，凸顯美國對台關係的實質提升，矛頭指向拒止中國的統一進程。若法案成為法律，將是美台關係的質變，「美方不支持『台獨』成為紙面文字，支持『一中一台』成為事實」。

她說，當前中美關係仍處於困難期，兩國的較量相持還將持續較長時間，美國利用台灣問題不斷試探中方底線的「邊緣行動」不會停止，台海局勢短期內難以緩和，中國需做好「破局」的萬全準備。

李環表示，即使美國國會最終沒有通過這項法案，或總統沒有簽署，也會成為日後國會續推類似法案的基礎，何況這次推動法案的過程本身就是美國民主與共和兩黨就台灣問題凝聚共識的過程，也是美國對台政策由戰略模糊轉戰略清晰的過程。

李環表示，參照2019年「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法程序，先由聯邦參眾兩院於6月中旬同時提出「香港人權與民主法案」，9月25日參眾兩院外委會通過，10月15日眾議院通過，11月19日參議院通過，11月27日總統簽署，也就是只要美國兩院和府會有共識，從提案到成為法律不需要太長時間。

她說，綜合研判近年美國在台灣問題上的動向，尤其是今年以來美方增加試探中國底線的力度，不能低估台灣政策法案通過的機率，甚至可以說通過的機會很高。

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美國聯邦參議院外交委員會14日以17票贊成、5票反對的高票，通過集結兩黨議員意見的修正版「台灣政策法案」，法案將送交參院全院審理，但須在這屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

對於台灣政策法案，涉外人士稍早前表示，由於美國會將休會以及期中選舉，要在有限時間內完成立法的程序相當困難，因此參院幕僚向台灣透露，外委會、軍委會正溝通擬以修正案方式，將攸關軍事安全的法案包裹於國防授權法中通過。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110924