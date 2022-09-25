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疫情衝擊求職難 中國考研究所人數估破500萬

2022/9/25 13:58
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（中央社記者李雅雯北京25日電）中國碩士研究生招生考試正開放報名，機構推估，報考人數將達520萬人甚至更多，受到COVID-19疫情衝擊、經濟大環境欠佳等影響，不少學生因為「求職難」，將繼續升學當作退路。

中國教育部教育考試院指出，2023年全國碩士研究生招生考試網上預報名於24日開放，截止時間為27日下午10時；網上正式報名時間為10月5日至25日。考生應在規定時間登錄「中國研究生招生資訊網」瀏覽報考須知，按要求進行報名。

去年研究所報考人數達457萬人，推估這次報名考試人數將突破500萬人。新東方大學事業部考研項目總監李琳日前指出，預計2023年研究所考試全國報名人數將逾520萬人，錄取人數將逾130萬人，報錄比擴大至4：1。

中青評論微信公眾號發出「報考人數或超500萬，考研應是人生進路而非退路」一文。內文提到，全國報考研究所人數從2017年起連續多年上升，從201萬人增至2022年457萬人，增幅達127.36%；預計2023年競爭人數會更多。

內文指出，不少年輕人因為「工作難找」選擇投考研究所，目前年輕人所處的大環境確實欠佳；不過考取研究所未必較找工作簡單，報錄比達4：1，研究所考試也是一片戰場。建議有意報考者認真問問自己，「究竟為何考研」，才能把時間和精力花在對的地方。

中國高校應屆畢業生人數在今年創下紀錄，據中國教育部統計，規模達1076萬人，這也是第1次畢業生人數突破千萬人。由於競爭激烈，外加經濟成長面對下行壓力、疫情導致封控反覆等因素，勞動市場供需矛盾加大，外界多稱這波為「最難就業季」。

在中國官方強力監管補教業、網路平台、遊戲等業別情況下，相關業別人力需求釋出缺額下降，這使甫踏出校園的社會新鮮人尋職難度再增加。

高校是中國對高等學校的簡稱，包括大學、學院、獨立學院、高等職業技術大學、高等職業技術學院、高等專科學校等。（編輯：吳柏緯）1110925

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