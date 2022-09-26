人民銀行：外匯風險準備金率上調至20%

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（中央社記者李雅雯北京26日電）中國人民銀行今天宣布，自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%。

人民銀行26日上午9時16分於官網宣布，「為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，中國人民銀行決定自2022年9月28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%」。

人民幣兌美元連續走貶，人民銀行開盤前出手穩市場，由於美元指數飆升，26日離岸人民幣兌美元匯率盤中跌破7.15關口，續創20年新高。

據澎湃新聞、華爾街見聞介紹，徵收遠期售匯業務的外匯風險準備金是人民銀行調節外匯市場工具之一，始於2015年「811」匯改後。

人民幣當時大幅貶值，人民銀行在2015年8月底要求，自2015年10月15日起，代客遠期售匯業務的金融機構（含財務公司）向人民銀行繳納外匯風險準備金，準備金率暫定為20%。

舉例來說，假設某銀行上個月遠期售匯簽約額為100億美元，則這個月需要向人民銀行繳納20億美元準備金，一年後人民銀行會全部還給銀行；調整前，銀行不需要繳納這筆錢。

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即期匯率市場人民幣有強烈貶值預期時，有投機目的個體或企業會有大量的遠期購匯合約，銀行為了對沖自身匯率風險，會在即期市場買入美元、賣出人民幣，這樣會加強人民幣貶值程度。

上調外匯風險準備金率相當於銀行每接受一筆遠期購匯業務，就有20%美元資金被人民銀行凍結，增加銀行資金成本，這個資金成本會折算在遠期購匯業務的報價中，變相提高遠期購匯成本。（編輯：周慧盈）1110926