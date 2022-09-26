線上直播節目要延遲播出 中國研擬新規網友吐槽

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（中央社台北26日電）中國文旅部今天發布通知，正在研議要進一步規管因疫情而興起的線上演出產業，包含事前申報演出內容、專人監控演出外，相關規定更要求「線上直播節目要延遲播出」，引發中國網友吐槽。

過去3年受到COVID-19疫情影響，中國不少實體藝文演出改以線上的方式進行，包含演唱會、舞台劇，在降低人潮聚集、避免傳染同時又能滿足民眾的娛樂需求。因此線上演出成為了頗受歡迎的表演形式。

中國文化和旅遊部正在研擬新規，將線上演出納入規管，除了須事前申報，線上節目、演出不能直播，而需要延遲播出（D-LIVE）。

正當產業蓬勃發展之時，中國文旅部宣布研議新規，納入管制。

根據最新發布「關於規範網路演出劇（節）目經營活動 推動行業健康有序發展的通知」的徵求意見稿，要求網路演出的節目、劇目、舞台表演等，需向所在地省級文化和旅遊行政部門申請取得經營範圍包含「網路演出劇（節）目」的網路文化經營許可證。

根據文旅部的通知，這次可能會被納入規管的表演模式包含，「將境外舉辦的舞台演出活動藉由網路直播」、「將錄製的舞台演出活動以影音形式通過網路提供」、「提供專門為網路傳播製作的無現場觀眾舞台演出活動」、「虛擬舞台演出活動」、「通過個人直播間提供舞台演出活動」等。

然而這份通知中最為中國網友不解的是針對網路直播節目的管理規定。

這份通知要求採用直播方式提供網路演出節目，應採取延時直播（D-LIVE）的方式播出，並安排專人對節目進行即時監管，發現內容問題第一時間阻斷並及時處置。

這項規定一出，微博等社群平台上不少網友吐槽「想聽個線上音樂會都這麼費勁」、「直播不能直播，哪還能算是直播」、「滲透的太厲害，應該全部取消，改演樣板戲」。

此外，也有網友悲觀的表示，有種似曾相似的感覺，「先逐步規管，接著就全面禁止。」（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110926