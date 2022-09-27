中國央行：設立金融穩定保障基金應對重大風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯北京27日電）中國人民銀行（央行）表示，會同相關部門加快推動建立金融穩定保障基金，由中央掌握，用於應對重大金融風險；金融穩定保障基金目前基礎框架初步建立，已有一定資金累積。

券商中國27日剖析，俄烏衝突使歐洲的經濟和政治面臨超級變數，正在給世界帶來災難，英國上演英鎊危機、歐洲政壇大地震。全球市場高度震盪，但是穩壓器正在形成，中國央行26日晚發文提到金融穩定保障基金，美股開盤後，納斯達克中國金龍指數隨即猛拉。

人民銀行26日晚發出題為「防範化解金融風險 健全金融穩定長效機制」一文，內容提到金融穩定保障基金。

金融穩定保障基金定位為由中央掌握的應對重大金融風險的資金，資金來自金融機構、金融基礎設施等市場主體，與存款保險基金和相關行業保障基金雙層運行、協同配合，共同維護金融穩定與安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內容指出，在重大金融風險處置中，金融機構、股東和實際控制人、地方政府、存款保險基金和相關行業保障基金等各方應依法依責充分投入相應資源；仍有缺口的，經批准按程序使用金融穩定保障基金。金融穩定保障基金基礎框架目前初步建立，已有一定資金積累。

這篇文章回顧了過往人民銀行防範化解金融風險所取得的成果，包括果斷處置高風險企業集團和高風險金融機構、有效壓降影子銀行風險；全面清理整頓金融秩序，完成網路金融風險專項整治，近5000家P2P網貸機構全部停業，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。（編輯：陳沛冰）1110927