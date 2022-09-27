人民幣續貶有利中國出口 分析：長期仍會放緩

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（中央社台北27日電）受到美元走強影響，人民幣不斷貶值，近日更跌破7字頭。市場分析認為人民幣續貶在短期內對中國企業出口業務有利，但長期而言，出口仍會受到全球衰退、需求下降影響而放緩。

據界面新聞、第一財經報導，自2020年下半年以來，由於國外疫情蔓延、企業停工所造成的供給缺口，使中國的出口保持了強勁的成長態勢。近期人民幣受到美國緊縮貨幣政策的影響而貶值，出口導向的企業更將其視為利多。

報導指出，今年以來，人民幣對美元匯率跌幅已超過11%，從理論上說，一國貨幣貶值會使得產品在國際上更具有價格競爭力，從而有利出口。但目前中國面臨的情形可能並非如此簡單。

報導分析，雖然人民幣貶值在短期內會增加出口企業的利潤，但是不代表海外訂單數量有所提升。隨著全球經濟增長面臨放緩、需求下降，中國持續了兩年多的出口高成長也可能會告一段落，甚至在今年第4季出現轉負的風險，其中計算機通信和電子設備制造業受歐美經濟衰退影響最為明顯。

報導引述國泰君安證券首席宏觀分析師董琦表示，在美國聯準會激進升息的背景下，市場對全球經濟衰退的預期在不斷加劇，而歐美地區的高通膨進一步造成服務業需求受阻，已開發國家的需求明顯走弱。中國出口需求至2022年底較難回升。

德邦證券首席宏觀經濟學家蘆哲的研究報告也提及，中國5月到7月的出口年增率較高，但這很可能是受到上海復工復產的影響，但8月開始轉為外需為主，歐美需求卻下降，對中國出口造成較大影響。

中國統計局發布的數據證實了這個觀察，今年8月，中國出口金額年成長7.1%，較7月大幅衰退10.9個百分點，也遠低於市場預期的14%左右的增速。

此外，國際貿易最主要的工具「海運」，在今年下半年來也持續轉冷。23日發布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2072.04點，較前一週下跌10.4%，已連續15週下跌。對比今年1月的歷史高點5051點，更跌掉近6成。

報導引述業內人士指出，8、9月是全球海運傳統旺季，特別是歐美航線由於耶誕和新年備貨需求更大，「旺季不旺」印證了全球需求正在走弱。

東方金誠首席宏觀分析師王青觀察，人民幣貶值短期會增加出口企業的利潤，但是不一定會顯著增加海外訂單。例如在2015至2016年，以及2019年，人民幣對美元匯率都出現了一定程度的貶值，但當時中國出口增速不升反降。「這是因為出口受海外需求、貿易政策等因素影響更大，匯率波動帶來的價格影響相對較小。」

此外，市場也評估，隨衰退預期上升，多數行業將面臨較大的出口趨緩壓力，特別是需求彈性大且替代性高的行業，比如服裝、文娛用品、家具和電子等行業。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110927