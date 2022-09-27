香港記者對新聞自由評分創新低 稱政府打壓

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（中央社台北27日電）香港民意研究所有關2021年度香港新聞自由調查顯示，受訪新聞從業員對新聞自由評分創9年新低，也是連續3年下跌。有93%新聞從業員認為，政府是打壓新聞自由的來源之一。

香港民意研究所於23日發布2021年度新聞自由指數調查，該調查是民研與香港記者協會合作進行。調查在今年5月，以電話訪問了1016名市民及169名香港新聞從業員。

結果顯示，在新聞自由指數評分方面，公眾的評分是42分，由2013年至2021年，最低分是2019年的41.9分， 2020年是42.6分。

新聞從業員對新聞自由指數的評分是26.2分，是自2013年以來新低，也較2020年大跌5.9分，跌幅是歷年最多。

受訪的新聞從業員中，97%認為香港新聞自由的整體情況較2020年倒退，98%受訪者指出「蘋果日報」、「立場新聞」、「眾新聞」及其他網媒停運對新聞自由損害大。

93%受訪新聞從業員認同政府是打壓新聞自由的來源之一，較2020年增加8個百分點；此比率也是此問題自2014年納入問卷範圍以來最高的一次。

新聞從業員對多項指標的評分也下跌，包括傳媒的監察功效、批評香港特區政府時有顧忌及立場取態多元化等。

香港記者協會分析新聞自由指數評分下跌原因，指出受訪者感受到眾多傳媒機構的立場漸趨單一，傳媒機構批評港府或北京中央政府時有顧忌等。受訪新聞從業只認為，新聞界的自我審查現象越來越嚴重，對新聞自由構成重大威脅。

記協表示，香港的採訪環境過去一年急劇惡化，「蘋果日報」等媒體停運，引發新聞業界恐慌。

記協又表示，新聞業界收縮，直接令公眾能接收社會資訊減少和更趨單一。資訊流通與新聞自由受損將影響營商環境，新聞自由要得到保障，才能維持香港作為國 際亞洲金融中心的地位。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110927