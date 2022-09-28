中國央行：外匯市場保穩 堅決抑制匯率大起大落

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（中央社台北28日電）人民幣兌美元匯率持續重貶之際，中國人民銀行（央行）昨天召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調「外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義」，要求「堅決抑制匯率大起大落」。

據中國人民銀行官網傍晚發布，全國外匯市場自律機制電視會議27日召開。會議分析了近期外匯市場運行情況，部署加強自律管理有關工作。

會議指出，今年以來人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。人民幣匯率指數（CFETS）較2021年末基本持平。「人民幣對美元匯率有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半；人民幣對歐元、英鎊、日元明顯升值，是目前世界上少數強勢貨幣之一。」

會議強調，「外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義」。人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，中國經濟總體延續恢復發展態勢，物價水準基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加扎實。

會議並強調，現行人民幣匯率形成機制適合中國國情，可以充分發揮市場和政府「兩隻手」的作用，歷史上經受住了多輪外部衝擊的考驗，人民銀行積累了豐富的應對經驗，能夠有效管理市場預期。

會議還強調，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。必須認識到，匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。」

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，「堅決抑制匯率大起大落」。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升說明企業避險的服務水準；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

人民幣兌美元匯率今天又大幅走貶，開盤跌破7.2關卡，為2008年2月以來首度。離岸人民幣一度跌逾800點，最低報1美元兌7.2672。

但人行傍晚發布這場穩外匯會議消息後，離岸人民幣一度升值逾200點，至截稿報7.2314。（編輯：楊昇儒）1110928