更多編輯台推薦新聞：
全球通膨歐洲政府灑錢搶救人民生計 英德花費逾3兆元最多
國際

全球通膨歐洲政府灑錢搶救人民生計 英德花費逾3兆元最多

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歷時10年 國7高雄段環評過關 高公局估最快119年完工
首頁 / 兩岸

中國央行：外匯市場保穩 堅決抑制匯率大起大落

2022/9/28 18:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）人民幣兌美元匯率持續重貶之際，中國人民銀行（央行）昨天召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調「外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義」，要求「堅決抑制匯率大起大落」。

據中國人民銀行官網傍晚發布，全國外匯市場自律機制電視會議27日召開。會議分析了近期外匯市場運行情況，部署加強自律管理有關工作。

會議指出，今年以來人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。人民幣匯率指數（CFETS）較2021年末基本持平。「人民幣對美元匯率有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半；人民幣對歐元、英鎊、日元明顯升值，是目前世界上少數強勢貨幣之一。」

會議強調，「外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義」。人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，中國經濟總體延續恢復發展態勢，物價水準基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加扎實。

會議並強調，現行人民幣匯率形成機制適合中國國情，可以充分發揮市場和政府「兩隻手」的作用，歷史上經受住了多輪外部衝擊的考驗，人民銀行積累了豐富的應對經驗，能夠有效管理市場預期。

會議還強調，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。必須認識到，匯率的點位是測不準的，雙向浮動是常態，「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。」

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，「堅決抑制匯率大起大落」。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升說明企業避險的服務水準；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

人民幣兌美元匯率今天又大幅走貶，開盤跌破7.2關卡，為2008年2月以來首度。離岸人民幣一度跌逾800點，最低報1美元兌7.2672。

但人行傍晚發布這場穩外匯會議消息後，離岸人民幣一度升值逾200點，至截稿報7.2314。（編輯：楊昇儒）1110928

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族