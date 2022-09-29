20大前北京清查感染軌跡 天津闢謠無封城

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（中央社台北29日電）中國28日新增632例本土COVID-19病例，北京則出現1名陽性人員軌跡，在中共20大將臨之際，官方展開清查；另網傳天津10月1日起封城3天，官方出面闢謠。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，28日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共799例（含確診與無症狀感染者），其中本土632例、境外移入167例。

其中新增本土確診106例，主要包括貴州38例、廣東18例、天津13例、黑龍江9例、雲南6例等；另有本土無症狀感染526例，主要為寧夏189例、西藏85例、黑龍江73例、貴州58例、天津26例等。

當天的確診及無症狀感染以寧夏191例、貴州96例、西藏90例及黑龍江82例等居多，各地持續力拚清零。

中共將在10月16日召開第20屆全國代表大會，北京高規格防疫，據央視報導，28日北京通報1名京外陽性人員在京軌跡，官方立即啟動流調溯源工作，目前已採集人員樣本110件，環境樣本24件，核酸檢測結果均為陰性。

另天津市27日確診及無症狀感染共計55例，28日又有39例，當局今天起在全市範圍開展核酸檢測。

有網友指10月1日開始天津市全部靜默3天，「相當於封城」、「天津不許進也不讓出」等訊息，天津官方微博「天津闢謠」28日表示此為謠言，指目前天津疫情處防控關鍵時期，提醒廣大市民，積極配合疫情防控工作，不造謠、不信謠、不傳謠。

此外，中國十一長假即將到來，28日起啟動鐵路國慶黃金週運輸。自9月28日至10月8日，為期11天，全國鐵路預計運送旅客6850萬人次，日均發送旅客623萬人次。按照國務院聯防聯控機制規定，旅客進站乘車需持48小時內核酸陰性證明。

另據香港星島日報，面對疫情下國慶長假臨近，為應對猛增的客流，華山、黃山等多個知名景區收緊防疫措施，有景區要求省外低風險區來客進行「三天三檢」方可入園。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110929