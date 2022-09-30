魏京生：不能對中共的統戰掉以輕心

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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）中國民主運動海外聯席會議主席魏京生今天參加德國柏林的一場國際研討會時表示，中共挑撥台灣人民與大陸人民的關係，不能對中共的統戰工作掉以輕心。

由歐洲之聲理事會主辦，民主中國陣線總部協辦的「自由民主人權的保衛戰－2022年中國民主化國際媒體研討會計畫」9月30日至10月1日在德國柏林舉行。

魏京生以視訊方式與會。他說，西方主要國家反對中共的浪潮正在上升，但是要提高警惕與正確應對共產黨對西方的滲透與對反共力量的分化瓦解。

魏京生指出，中共挑撥少數民族與漢族的關係，挑撥台灣人民與大陸人民的關係，挑撥各個反對派內部的矛盾，對中共所有反對派的統戰工作不能掉以輕心。

澳洲墨爾本中國民主運動聯盟負責人高健在會中表示，中華民國歷史上從來不隸屬於中華人民共和國，中華人民共和國從沒管轄過台灣，台灣本身是獨立民主的國家，跟中華人民共和國沒有任何關係。

高健說，堅決支持台灣政府不挑釁、不畏懼，和世界所有西方民主國家站在一起，為中華人民共和國統治下的大陸人民樹立民主典範。堅決支持台灣不統不獨維持現狀，絕不允許單方面改變現狀，尤其是世界海外所有華人團結起來維護台灣和平。

中國民主黨海外委員會主席陳忠和表示，當下形勢嚴峻，民主自由世界面臨以中國為首的公開挑戰。中共總書記習近平執政10年，惡化與台灣關係、企圖武統，想要吞噬民主憲政的中華民國。

陳忠和說，台灣是自由亞洲的典範，台灣安危關乎亞洲安危，也關乎二戰以來世界秩序普世價值，認為美國應徹底拋棄對台灣的模糊戰略，公開應對中共挑戰。

歐洲之聲主編潘永忠指出，今年主題聚焦台灣問題，並提出10個理由反對台海戰爭。他說，自己是反戰派，認為戰爭的難度非常大，中國依然是專制獨裁政權，不允許專制獨裁政府顛覆、侵略民主體制的台灣。

出席這場研討會者包含美國、英國、法國、德國、台灣、荷蘭、印度、日本、澳大利亞、香港、中國等國家和地區的60餘名政治家、學者、人權專家與民運人士。

今年的會議有3場與台灣相關的議題，包含「保衛台灣是本世紀民主政治主題」、「反對台海戰爭維護亞洲和平」與「台灣海峽危機」。（編輯：楊昇儒）1110930