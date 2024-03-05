海外民運人士舉行國是會議 擘劃民主中國藍圖

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（中央社台北5日電）中國海外民運人士魏京生、王丹、王軍濤等人在華府召開國是會議，討論若中共垮台後的民主中國藍圖。根據會後發表的會議宣言，民主中國實施三權分立，政府經由公開平等的公民選舉產生。

經過兩天的閉門會議，由中國海外民運人士發起的「第一屆海外中國國是會議」，在華府當地時間4日舉行會後記者會，會中發布了「中國民主運動第一屆國是會議宣言」。

宣言稱，長期致力於中國自由民主事業的各界人士，在2日到3日間，經過認真討論，對未來中國民主進程和民主中國建設方案，形成10點共識。

根據這份宣言的內容指出，目前，中共專制統治內外交困，中共領導人習近平獨裁強化極權體制，加劇中國出現大變局的趨勢，為中國民主化提供了契機。

宣言說：「值此關鍵時刻，關注中國民主化的人們，應當認真研討中國局勢和世界各國經驗教訓，提出在中國重建憲政政治體制的方案和途徑。」

宣言並稱，民主建國首先要推翻中共暴政，建立自由、平等、公正與和諧的公民社會。

對於新生的民主國家，宣言稱，應尊重和保障「世界人權宣言」所規定的公民權利，禁止對公民言論、出版、新聞、結社、集會示威的自由的侵害，嚴禁侵害人身自由、宗教信仰自由和財產所有權，特別是立法保護農民的土地權和企業家的產權，私有財產不容侵犯。

宣言指出，民主中國的政府必須經由公開、平等和以規則為程序的公民選舉產生，依法執政。政府依照憲政原則實行三權分立，包括警察在內的國家治理機器在政治生活中保持中立，任何黨派不得在國家治理機構中活動。

宣言還強調，民主中國的司法獨立，保障公民的基本權利和維持社會的正常運行；實行軍隊國家化，維護國家主權和領土完整，抵禦外來侵略，聯合民主國家陣營維護世界和平為其三大基本任務。

宣言另指出，維護經濟和金融的健康公正的運行，建立合理的社會保障系統，促進科學、教育、文化、健康和生態保護的發展，維護公民的公平發展機會。

宣言還說，與自由民主陣營合作，積極參與以維護規則為基礎的國際秩序，打擊國際恐怖主義和專制勢力，支持民主自由在全球的發展。

宣言最後並呼籲，希望各界人士認同這份宣言並簽上姓名，後續將宣布更多安排。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130305