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副校長廖婉君遭疑經歷涉假 台大：依法處理
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不滿鄰居點蚊香味道飄散 高雄2女大打出手互告傷害

2025/6/25 14:53（6/25 15:26 更新）
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高雄小港謝姓女子因不滿蔡姓女鄰居在門口點蚊香（紅圈處）味道飄散，25日前往溝通要求熄滅遭拒，兩人甚至大打出手，也在警方到場後互提傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。（高雄市小港警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月25日
高雄小港謝姓女子因不滿蔡姓女鄰居在門口點蚊香（紅圈處）味道飄散，25日前往溝通要求熄滅遭拒，兩人甚至大打出手，也在警方到場後互提傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。（高雄市小港警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月25日
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄小港謝姓女子因不滿蔡姓女鄰居在門口點蚊香味道飄散，今天前往溝通要求熄滅遭拒，兩人甚至大打出手雙雙輕傷，並在警方到場後互提傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。

高雄市警察局小港分局小港派出所今天中午11時24分接獲報案，小港區信義二路發生民眾打架案，旋即調派線上警力到場處置，但到場後並未發現打架等情事。

警方初步了解，69歲謝女與45歲蔡女素不和睦，謝女因不滿蔡女在自家門口點蚊香，且煙味因風向關係飄散至謝女住處，謝女為此前往蔡女住處要求將蚊香熄滅。

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但溝通過程中，蔡女堅持不將蚊香熄滅，導致雙方衝突升高，進而大打出手，分別造成蔡女左臉頰輕微紅腫、謝女右手肘輕微紅腫，雙方送醫治療後無大礙。

警方到場處理時，雙方皆表達要告對方傷害罪，全案將依涉嫌刑法傷害罪，送高雄地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1140625

#小港區
#警察局
#高雄市
#高雄地方檢察署
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