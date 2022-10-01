中國9月官方版PMI上升 媒體版下滑創5個月新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京1日電）中國國家統計局昨天公布的9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，較8月回升0.7；但財經媒體財新同日公布的PMI卻只有48.1，較8月下降1.4，創5個月來新低。兩者出現分歧。

中國國家統計局9月30日公布的上述9月份PMI數字，由於較8月份回升，被指為今年下半年以來首次「處於擴張區間」。

然而，同一天公布的財新版9月份PMI，不但仍處於榮枯線50以下的收縮區間，且較8月持續下降，甚至降到與5月份上海封城期間相同的48.1，僅較4月為高，引起中國商界及民間議論。

財新網報導，從分項數據看，9月份中國製造業供需雙降，其中製造業生產指數是6月以來首次降到50以下；而新訂單指數則連續2個月處於收縮區間，降至近5個月來最低。

接受調查的中國企業反映，疫情和防疫管制對生產安排、需求和供應鏈均造成制約，尤其是出行和經營受限導致需求受挫。而在各類產品中，消費類銷售降幅最大。

在外需方面，海外市場對中國製造業產品的需求加速下降，加上疫情持續造成影響，導致9月份新出口訂單指數在50以下繼續滑落，創下6月以來新低。

在製造業供需均弱下，企業因此減少雇用員工數量，加上部分員工因疫情管控難以按時上班，使9月份的製造業就業指數仍低於50且續降，更創下2020年5月以來的新低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財新智庫高級經濟學家王喆表示，近期影響中國經濟發展的不利因素增多，經濟下行壓力增加。9月以來，多地疫情捲土重來，部分重點地區確診病例較8月明顯增加，製造業生產需求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。

王喆指出，當前中國經濟運行的主要矛盾在於「就業不足、需求不振、預期不穩」，施策重點應集中在「促進就業、發放補助、提振需求」，並透過傳遞「政策信號」培育市場主體信心。（編輯：周慧盈）1111001