人民幣貶值 中國學者：應採「善意的忽視」政策

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（中央社台北1日電）針對美國聯準會（Fed）升息，造成人民幣匯率波動，中國知名經濟學家余永定表示，最好執行「善意的忽視」政策，不要輕易干預外匯市場。當前中國經濟最重要的工作還是把經濟增速提上去。

據陸媒澎湃新聞報導，余永定接受採訪時做出上述表示。余永定是中國社科院學部委員、中國世界經濟學會會長。

對於中國如何應對Fed升息帶來的貨幣貶值現象，以及是否要設立匯率紅線，余永定指出，近期人民幣雖然對美元有較大貶值，但由於中國出口狀況良好，人民幣相對大多數貨幣表現良好。

他強調，目前美元的升值，特別是美元對人民幣的升值是短期現象。

余永定表示，應該盡可能不要干預匯率，更不能設置紅線。因為設置紅線意味著引誘投機者去下注。

他說，經濟政策在一定程度上是個藝術，需要經濟決策者審時度勢相機行事。對於市場參與者來說，自身要承擔匯率風險，不能把風險全部轉嫁給國家。

余永定表示，人民幣對美元的匯率沒有什麼特別值得關注的點位，如「破7」、「破7.1」之類。下注美元短期走勢是風險極大的事，下注美元兌人民幣匯率亦是如此。

他指出，只能以不變應萬變，最大限度維持人民幣匯率的靈活性，並繼續維持資本跨境流動的管理。就中國目前的狀況而言，他傾向於執行所謂「善意的忽視」的匯率政策。

他並分析，Fed升息對中國宏觀調控造成一定壓力。但根本而言，中國宏觀調控的挑戰來自內部。

他強調，當前最重要的是增強市場對中國經濟的信心，只要對中國經濟前景有信心，資本就不會大規模不計成本地外逃。當前最重要的工作是要把經濟增速提上去。

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余永定說，表面上看，人民幣貶值主要是Fed升息所造成，但這可能僅僅是一個催化劑。從二季度中國的國際收支平衡表來看，貶值壓力主要來自證券投資項目中的資金流出，和誤差與遺漏項目下的資金流出。

在資金流出部分，他認為，可能主要是正常的資本流出，只要合規就不應該加以限制。至於誤差與遺漏項目下的資金流出，除統計誤差外，也可能包含了資本外逃。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1111001