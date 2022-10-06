談兩會互動 海基會：海協會已讀不回但會處理

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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）海基會副董事長兼秘書長詹志宏今天說，現今海基會與海協會的聯絡狀況是「已讀不回，但會處理」。

詹志宏上午列席立法院第10屆第6會期內政委員會第4次全體委員會議報告業務概況並備質詢。

詹志宏被問及現今海基會與海協會的聯絡狀況時說，「已讀不回，但會處理」，強調會處理是最重要的。以前海協會會回應，海基會比較輕易掌握個案進度，現在則是同仁要花時間確認。

在做報告時，詹志宏指出，若干國人因赴大陸經商失敗等原因，導致生活困頓、滯留當地流落街頭或罹患重症無人照料、無力負擔醫藥費，近幾年海基會接獲此類通報個案數量有增加的現象。以2021年為例，全年接回46人；今年截至9月底，接回44人。

詹志宏說，海基會接獲通報後，會洽請當地大陸台商協會了解當事人情況及所需協助事項，即時給予關懷與照護，並由台商協會協調當地政府部門提供必要的生活及醫療協助。

他表示，當事人若有返台意願，且身體健康狀況允許，在台商協會與海基會全程專案協助下，協助當事人代購機票、辦理證照等事宜。

詹志宏也提及，海基會籌組台商舉辦投資台灣參訪團，在各縣市尋找投資商機，近2年已舉辦相關活動近20場次。（編輯：周慧盈）1111006