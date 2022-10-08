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華為高管丁耘突然辭世 生前任兩大業務總裁

2022/10/8 16:44
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（中央社台北8日電）華為監事會副主席丁耘因突發疾病在7日凌晨去世，享年53歲。丁耘執掌華為運營商BG（業務集團）和企業BG總裁，是華為高管，目前尚未宣布誰來繼任丁耘的職務。

陸媒財新網報導，7日深夜，華為發布訃告稱，公司監事會副主席丁耘因突發疾病，於2022年10月7日凌晨不幸去世，享年53歲。華為於10月7日成立丁耘治喪委員會，負責相關事宜。

報導引述多名熟悉華為的人士表示，丁耘曾在中國黃金週十一假期期間在深圳參加約28公里的長跑，但目前還不確定，其突發疾病與長跑是否有直接關聯。

丁耘1969年出生，畢業於東南大學。1996年離開中興通訊後加入華為，開始了長達26年的華為生涯。曾歷任華為產品線總裁、全球解決方案銷售部總裁、全球Marketing（市場）總裁、運營商BG總裁、產品與解決方案總裁等，也管過研發與銷售。

去世前，丁耘是華為運營商BG、企業BG總裁，並擔任華為監事會副主席、總幹部部長，是華為最高管理層成員。

當中，其管理的兩大業務約占華為總收入的65%。在受美國制裁影響之際，企業業務集團肩負為華為提升業績的重任。丁耘的辭世對華為是一大損失。

報導說，丁耘為人低調謙和，他曾於2013年6月註冊新浪微博，2016年4月起停止更新。期間，他只發布了幾條貼文，其中多條與馬拉松有關。

目前，華為心聲社區官網已變為黑白介面，現已有超過8000名員工在訃告下留言表示哀悼。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1111008

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